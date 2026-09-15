Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области от УВКБ ООН теперь предоставляется по новой программе «Денежная помощь по приоритетам» — размер выплат зависит от категории, к которой относится семья.

Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области выплачивается по тем же правилам, которые теперь действуют и на Сумщине. В апреле 2026 года УВКБ ООН перешло от программы многоцелевой денежной помощи к подходу «Денежная помощь по приоритетам», сообщается на официальном портале УВКБ ООН.

Теперь размер выплаты зависит от категории домохозяйства и удаленности от линии фронта. Прифронтовые громады в пределах 0–50 км могут рассчитывать на 10 800 грн на человека сроком на 6 месяцев, причем всю сумму можно получить одним платежом.

Для эвакуированных, покинувших жилье из-за обстрелов или официальных приказов об эвакуации, предусмотрено 12 300 грн на человека — единовременная выплата сроком на 3 месяца. Условие: зарегистрироваться в течение 45 дней после того, как человек оставил жилье из-за военных рисков.

Такую же сумму — 12 300 грн на человека на 3 месяца — получают и пострадавшие от обстрелов, если атака привела к резкому росту расходов или потере дохода.

Для наиболее уязвимых ВПЛ, которые находятся в перемещении более 6 месяцев, имеют право на государственную помощь на проживание, но не могут ее получить, выплачивают 2 000 грн в месяц на взрослого и 3 000 грн в месяц на ребенка или человека с инвалидностью. Эту помощь предоставляют только по направлению, прямая регистрация через центры не проводится.

Какие документы нужны для регистрации

Для получения денежной помощи для ВПЛ в Сумской области понадобятся налоговый номер, паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПЛ (при наличии), номер банковского счета IBAN, свидетельства о рождении детей, а также медицинское заключение в случае инвалидности.

Центры регистрации работают в 16 областях, в том числе и в Сумской. Записаться на регистрацию можно онлайн на сайте r2p.org.ua, выбрав ближайший пункт.

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