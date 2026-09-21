Доплаты для пенсионеров в Запорожской области предусмотрены для участников боевых действий — в Пенсионном фонде напомнили, какие повышения и ежемесячные выплаты им гарантированы в 2026 году.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области предусмотрены и для участников боевых действий — в Пенсионном фонде объяснили, на какие повышения и ежемесячные выплаты они имеют право в 2026 году.

О пенсионном обеспечении участников боевых действий напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины. По закону лицо со статусом УБД имеет право на досрочную пенсию по возрасту: мужчины — после 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, женщины — после 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

К пенсии участников боевых действий устанавливают повышение — 25 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году эта сумма составляет 648,75 гривны ежемесячно (2595 гривен × 25%). Отдельно предусмотрена целевая денежная помощь на проживание — еще 40 гривен.

Если общий размер ежемесячных выплат — с надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями, индексацией и другими доплатами — ниже гарантированного минимума, назначают ежемесячную государственную адресную помощь. Для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства этот уровень на 2026 год составляет 6197 гривен, поэтому государство доплачивает разницу до этой суммы.

Как оформить доплаты и повышения

Обратиться за назначением доплат для пенсионеров в Запорожской области можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ. Понадобятся паспорт, идентификационный код, удостоверение участника боевых действий и реквизиты банковского счета.

Большинство повышений начисляют автоматически вместе с назначенной пенсией. Отдельно обращаться следует только за доплатой до минимальных 6197 гривен, если ранее она не была установлена. Консультацию можно получить в контакт-центре Пенсионного фонда по номеру 0 800 503 753.

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