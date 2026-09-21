Денежная помощь в Черниговской области предусмотрена для жителей громад, вошедших в правительственные перечни территорий боевых действий. В Пенсионном фонде Украины объяснили, куда подавать заявление на единоразовую «Зимнюю поддержку».

Денежная помощь в Черниговской области расширяет список получателей — постановлением Кабинета Министров Украины № 1084 от 3 сентября 2026 года введена единоразовая «Зимняя поддержка» для людей, проживающих на территориях, где велись или ведутся боевые действия.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, программа охватывает жителей восьми областей — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Речь о жителях громад, которые фактически проживают на этих территориях и внесены в определенные правительством перечни.

Получить денежную помощь в Черниговской области могут несколько категорий граждан: лица, которым установлена инвалидность; получатели жилищных субсидий; семьи с детьми, которым назначены отдельные виды государственной помощи; а также внутренне перемещенные лица, получающие помощь на проживание.

Куда подавать заявление

Для жителей громад из первого перечня заявление принимают через сервисный центр Пенсионного фонда Украины, через центр предоставления административных услуг или через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей громады.

Если громада внесена во второй перечень, документы подают непосредственно в сельский, поселковый или городской совет по месту жительства.

Уточнить, к какому именно перечню относится конкретная громада Черниговской области, можно в Пенсионном фонде Украины — контакт-центр работает по номеру 0 800 503 753 — либо в местном совете.

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