Подорожание продуктов в Кировоградской области осенью 2026 года снова ощутимо для покупателей: свежий мониторинг цен показал, какие товары в магазинах больше всего выросли в цене, а какие, наоборот, немного подешевели.

Подорожание продуктов в Кировоградской области снова ощутимо на ценниках: портал Минфин 20 сентября 2026 года обновил мониторинг розничных цен в сетях Auchan, Novus, Megamarket и Metro, которые работают в том числе в Кропивницком и других городах области.

Сколько теперь стоят масло и пшено

Заметнее всего выросло подсолнечное масло. Рафинированное «Олейна» 850 мл теперь в среднем стоит 107,30 грн — ещё в августе его продавали по 100,68 грн, то есть бутылка прибавила более 6,5 грн. Масло «Щедрый Дар» 850 мл в Novus стоит 96,99 грн.

Ещё более резкий скачок показало пшено. Килограмм крупы в Megamarket сейчас оценивают в 65,50 грн, хотя среднемесячная цена августа составляла 53,10 грн. Разница — 12,40 грн, это самый большой относительный рост среди перечисленных продуктов.

Молоко дорожает, а сыр немного подешевел

Молоко тоже медленно ползёт вверх. «Простонаше» 1% в бутылке 900 мл стоит 68,00 грн (в августе — 61,90 грн), а «Яготинское» 2,6% 900 мл — в среднем 61,24 грн против 59,51 грн месяцем ранее.

Зато твёрдый сыр в сентябре немного подешевел. «Звени Гора» голландский 45% за килограмм — в среднем 532,45 грн (в августе было 553,02 грн), «Комо» традиционный 50% — 509,63 грн против 526,77 грн.

Это средние цены по украинским супермаркетам, которые портал собирает автоматически, поэтому итоговый чек зависит от конкретного магазина и акций. Для примера: «Яготинское» молоко 2,6% можно найти от 46,99 грн в Novus до 75,00 грн в Megamarket.

Как сэкономить на покупках

Разброс цен между сетями достигает десятков гривен, поэтому самый простой способ сэкономить — сравнивать ценники перед походом в магазин. Более дорогие сыр и молоко стоит брать по акциям, а пшено и масло — в тех сетях, где их сейчас продают дешевле.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Кировоградской области: цены на какие товары резко выросли.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Кировоградской области: цены на какие товары резко пошли вверх.