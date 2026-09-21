Графики отключения света в Запорожье на неделю снова напомнили о зиме — Запорожская область уже готова к отопительному сезону на 90%. До 1 октября этот показатель планируют довести до 100%.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин. По его словам, область готовится обеспечить теплом жителей, а также бесперебойную работу больниц, школ, социальных объектов и предприятий.
Начало отопительного сезона в Запорожье в 2026 году будут определять не по календарю, а по температуре. Согласно постановлению Кабмина №830, решение о старте и завершении отопительного периода принимают органы местного самоуправления с учетом климатических условий и требований нормативных документов.
Отопление должно начаться, когда в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8 °C или ниже. Если похолодание окажется коротким и температура снова повысится, это не означает автоматического запуска отопления — общины принимают решение с учетом фактической погоды и местных условий.
Почти для тысячи объектов жизнеобеспечения и пунктов несокрушимости в области предусмотрено резервное питание. Подготовка к зиме продолжается, несмотря на российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры. «Готовы к любому сценарию зимой», — отметил Семикин.
Когда в Запорожье включат батареи
Точную дату старта отопления не называют: все зависит от того, когда среднесуточная температура стабильно удержится ниже +8 °C в течение трех суток подряд. Только после этого местные власти примут решение о запуске тепла в домах, школах и больницах.
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