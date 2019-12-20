Співачка Джамала і рэперша Alyona Alyona поділилися прем'єрою кліпу на пісню "Забирай"

Як передає Politeka.net з посиланням на Instagram зірок, співачки заспівали разом для того, щоб дати відсіч хейтерам (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Для Джамали - реп - несподівана зміна музичного амплуа. Але, судячи із захоплених відгуків, композиція припала українцям за смаком.

"Сьогодні соцмережі стерли кордони між артистом і слухачами. Начебто і добре, ти можеш написати кому завгодно і отримати відповідь безпосередньо. Але в той же час для артиста це пастка. Відповіси - людина починає думати, що ти будеш з нею спілкуватися постійно. Не відповіси - "зазналась, зіркова хвороба". Іноді люди не розуміють, що у тебе є сім'я, особисте життя, ти не можеш відповісти всім! 😔 Ну і головне - це кібербулінг, якому піддаються, як артисти, так і звичайні люди...", - підписала ролик Джамала.

"Зазвичай люди в соцмережах дуже відрізняються від того, які вони в житті. Помічають всі недоліки інших, а про свої наче забувають😔, - поділилася думкою Alyona Alyona. - Коли тобі пишуть компліменти і приємні речі тільки тоді, коли щось потрібно, коли заздрість через край, а жовту пресу споживають швидше, ніж їжу😁".

Шанувальники зірок засипали їх сторінки коментарями зі словами підтримки. Джамала навіть не витримала і вирішила подякувати фоловерам: "До глибини душі...😭 Спасибі вам за ці слова!❤️"

"Неймовірна колаборація 🔥 Джамала у такому музичному амплуа дуже незвична👍"

"Потужний меседж, на часі і, як завше, надзвичайно талановито! Дякую Вам, Джа та АльонаАльона 💖 Ви наповнюєте музику та вуха шанувальників змістом 😍"

"Просто гармата! За змістом, за стилем, за музиці. Клаасс. Відчуваю, буде довго на повторі. 😍🔥"

"Цікавий музичний експеримент. Дуже різні артисти з досить різним посиланням у творчості, так що такого не чекав) Мені цікаво, у першій частині у Олени Джа на беках або мені здалося..?"

"Хто чим багатий, той тим і ділиться. Дует бомба. Виконання відмінне. Спасибі."

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

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