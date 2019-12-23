Светская львица Ким Кардашьян часто хвастается своими пышными формами, и этот случай не стал исключением

Известно, что звезда занимается выпуском своей косметики, пишет Рoliteka.net. Некоторое время назад Ким продемонстрировала свотчи на руке, а также ее запечатлели в момент нанесения макияжа.

Знаменитость выбрала майку светло-коричневого цвета. Наряд подчеркнул пышную грудь Кардашьян. Завершали образ волосы, собранные в высокий хвост. Перед такой женщиной нельзя устоять.

За 14 часов пост собрал почти миллион лайков и много комментариев от пользователей сети.

Ранее мы писали, что красотка позировала в облегающей серой одежде без белья на фоне пустынного пейзажа.

На ее руках и шее массивные украшения в виде колец, а платье полностью обтягивает ее идеальную грудь и подчеркивает талию. Образ дополнили солнцезащитные очки.

Канье Уэст, муж Кардашьян, загадочно смотрит в сторону, расставив ноги.

В сети прокомментировали фото звездной пары, назвав супругов «королем и королевой».

Ранее мы писали, что Инста-дива Ким Кардашьян очаровала своих поклонников в сети.

На снимках 39-летняя светская львица позирует в белой одежде, которая как всегда выгодно подчеркивает ее пышные формы и плавные изгибы. При этом знаменитость как всегда позирует без бюстгалтера.

На первом фото Ким Карадшьян одела белые шорты, топ и кардиган. А на втором – ультракороткое платье с глубоким вырезом. Волосы знаменитость собрала в хвост, а обувь решила не надевать.

Как известно, красотка также является владелицей модного бренда Skims. Бренд выпускает массу уютных вещей на каждый день.

Ранее сообщалось, что Кардашьян поделилась с поклонниками кадрами из фотосессии для журнала 7 Нollywood в стиле ретро.

На снимках красотка позирует с высокой прической в в нарядах, которые отличаются нескромным декольте.

На одном из кадров она предстает в облегающем черном платье, расшитом пайетками, которое подчеркивает пышную грудь звезды. На другом на ней черный жакет и юбка с огромным разрезом, а на третьем снимке она – в оригинальном наряде с разрезом до пупка.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.