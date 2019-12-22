В России раскритиковали Аллу Пугачеву, которая отказалась выступать на "новогодних огоньках"
Об этом пишут российские СМИ.
Российский чиновник убежден, что это спланированный ход.
"То Алла Пугачева обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится", - рассказал он.
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При этом он сравнил шоу-бизнес со спортом – "с собственными интригами, скандалами и, разумеется, допингом".
По словам чиновника, на экране все знаменитости, в том числе и Алла Пугачева, милые и улыбчивые, а в жизни – такие же как все, просто с большими финансовыми возможностями.
"Знаете, все они талантливые, но на их месте может оказать любой из нас. Это вовсе не сакральная история. Главное, видеть цель и не видеть преград. Возможно, от других они отличаются тоннами грима на лице, ведь телевидение – это фабрика праздника и иллюзий", – говорит он в адрес Аллы Пугачевы.
Ранее мы писали, СМИ в России развязали скандал между примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и украинской певицей Софией Ротару.
Так, стало известно, что Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в этом году не будет выступать в эфире "Голубого огонька", а ее почетное место займет украинская певица София Ротару.
В статье для "Свободной прессы" журналист Виталий Кориков отметил, что между звездами с советских времен длится противостояние. На этот раз победила Ротару.
"Интрига последних дней – это съемка украинской певицы в телепередаче "Голубой огонек", на которой Ротару исполнила две своих новых песни. В свою очередь, по словам директора примадонны Елены Чупраковой, Алла Борисовна отказалась принимать участие в съемках", – утверждает журналист на страницах издания.
Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.
Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.
Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.