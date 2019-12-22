Известный украинский комик Юрий Великий, который появился вместо президента Украины Владимира Зеленского в студии "Квартал 95", показал фото кудрявого парика

Юрий на снимке в парике, который оказался кудрявым. Он в пиджаке сделал селфи для своих фанатов. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Моё лицо, когда забрал из ХИМЧИСТКИ парик Президента. Сильно заметно?! ))))) ГАСТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ", - написал артист.

Фанаты успели написать несколько комментариев под фото:

"В химчистке ,видимо, перепутали и выдали вам парик Леонтьева", "Да нет, ну что вы, теперь вы Пушкин, а не Зеленский", "Прикольный парик", "Юра - Вы красивый в любом образе! Успехов на творческом пути", "Ну как минимум похож кудрями на Киркорова в молодости, как максимум LP", "Можно и с этим париком придумать что-нибудь шедевральное)))", "Богдана за ухом не хватает", "Благо, парик Трампа не подсунули".

Ранее мы сообщали, что Ирина Сопонару из студии «Квартал 95» засветилась в окружении мужа певицы Нади Дорофеевой, с которым провела время.

«Вот такой дуэт, как вам? Отбомбили с Владимиром Дантесом ивент и это было прекрасно. А за мое прекрасное лицо отдельное спасибо. В этот вечер я была дивой», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Сопонару позирует вместе с Владимиром Дантесом. Это вызвало неординарные комментарии со стороны пользователей.

Сообщалось, что известная украинская артистка Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", а также Елена Кравец с "Квартала 95", показали совместное фото с выступления.

На фото Елена в классическом костюме подняла ногу Екатерины, которая была в платье с большим декольте. На некоторых снимках можно даже увидеть нижнее белье Кухар. Фото получились интересные и зажигательные.

Напомним, красотка из Квартала 95 взбудоражила горячими движениями в кожаном наряде

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