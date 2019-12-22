Известный украинский комик Юрий Великий, который появился вместо президента Украины Владимира Зеленского в студии "Квартал 95", показал фото кудрявого парика
Юрий на снимке в парике, который оказался кудрявым. Он в пиджаке сделал селфи для своих фанатов. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Моё лицо, когда забрал из ХИМЧИСТКИ парик Президента. Сильно заметно?! ))))) ГАСТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ", - написал артист.
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Фанаты успели написать несколько комментариев под фото:
"В химчистке ,видимо, перепутали и выдали вам парик Леонтьева", "Да нет, ну что вы, теперь вы Пушкин, а не Зеленский", "Прикольный парик", "Юра - Вы красивый в любом образе! Успехов на творческом пути", "Ну как минимум похож кудрями на Киркорова в молодости, как максимум LP", "Можно и с этим париком придумать что-нибудь шедевральное)))", "Богдана за ухом не хватает", "Благо, парик Трампа не подсунули".
Ранее мы сообщали, что Ирина Сопонару из студии «Квартал 95» засветилась в окружении мужа певицы Нади Дорофеевой, с которым провела время.
«Вот такой дуэт, как вам? Отбомбили с Владимиром Дантесом ивент и это было прекрасно. А за мое прекрасное лицо отдельное спасибо. В этот вечер я была дивой», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Сопонару позирует вместе с Владимиром Дантесом. Это вызвало неординарные комментарии со стороны пользователей.
Сообщалось, что известная украинская артистка Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", а также Елена Кравец с "Квартала 95", показали совместное фото с выступления.
На фото Елена в классическом костюме подняла ногу Екатерины, которая была в платье с большим декольте. На некоторых снимках можно даже увидеть нижнее белье Кухар. Фото получились интересные и зажигательные.
Напомним, красотка из Квартала 95 взбудоражила горячими движениями в кожаном наряде
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