Российская звезда Нюша угодила в громкий скандал

Об этом пишет издание КП.

Поводом для скандала стал тот факт, что певица Нюша рассекретила имя своей дочери.

Но вместо восторженных комментариев известная певица получила огромную порцию негатива.

Если раньше звезда эстрады пыталась скрывать факты своей личной жизни, то скоро в продаже появится глянцевый журнал с изображением малышки Нюши, который будет иметь следующий анонс: "Знакомьтесь, моя дочь - Симба".

В интервью Нюша признается журналистам, почему решила дать своему ребенку такое необычное имя и расскажет, какой у них был "запасной вариант".

Но в социальных сетях восторга пользователи не разделили. Наоборот, они набросились на певицу Нюшу за то, что она дала своей малышке имя герою популярного мультфильма "Король Лев".

"Симба Игоревна Сивова – бедный ребенок, что ей придется пережить в школе!", "Жесть, у меня так собаку зовут", "Маразм крепчал...", "Осталось родить еще Тумбу и Юмбу", - возмущаются поклонники Нюши в соцсетях.

Ранее мы сообщали о том, что певица Нюша прервала молчание и рассказала, как в детстве стала жертвой продюсера-извращенца. По ее словам, ей тогда было 12-13 лет и она уже занималась написанием песен. Но отец не мог ее продюсировать, поскольку потерял собственную студию.

Звезда также рассказала, что однажды с отцом они приехали на студию к продюсеру, и он через какое-то время попросил родителя оставить их наедине, чтобы понять, как ребенок якобі ведет себя без взрослых.

"Мы провели вдвоем несколько минут: сначала просто разговаривали, а потом он попросил раздеться. Я знала, что на кастингах девочки раздеваются до купальников, чтобы оценили их фигуру. Но он попросил догола – снять кофточку и нижнее белье", - судорожно уточнила российская певица.

Подытоживая, певица заявила, что долгое время хранила эту страшную тайну в себе, но позже рассказал все отцу.

Напомним, что популярная певица Нюша напугала изможденным внешним видом

Как сообщала Politeka, известная российская поп-звезда Нюша показала новорожденную дочь

Также Politeka писала о том, что Нюша похвасталась фотографией своей маленькой дочери.