Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм
Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.
Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.
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В этот раз артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.
Так, Настя блестнула формами в кружевном боди, расшитым камнями и дополненным черного цвета накидкой. Свой впечатляющий образ артистка дополнила блестящим макияжем, а волосы собрала в эффектный конский хвост.
«Получить награду особенно приятно, когда это народная премия @xfactorstb в номицации «любимая четверка судей» ♥ ️ спасибо за вашу любовь 🙏🏻», – пишет Настя под новым постом в Инстаграм.
Поклонники тут же принялись комментировать увиденное:
«Приснилась мне в этом наряде 😇», «Малышка поздравляю❤», «Самая самая 😍😍😍», «Класс❤️», «Красавица!!!!», «Гарна дива🔥🔥🔥🔥🔥👏👏», «Молодец! Красивая и умная!!!! Пример для подражания 💝💝💝», «Вітаю!Ти крута!Ти їх заслужила!Ти сама крутіша суддя!👏💞», «Моя любимая красотка ,поздравляю 🔥🔥🔥🔥🔥», «Красотуличка❤️», «Красотка, только где делась попа, как у Ким?», «Шикарный образ 🔥🔥».
Также на своей странице в разделе Стори звезда показала себя в необычном и сверкающем образе. Артистка опубликовала фото, на котором позирует в черном платье с глубоким декольте и объемными рукавами, выполненными из сетки. Дополнила свой образ Настя большой прозрачной маской в тон платью, закрывающей практически все лицо. Также на ее лице яркий макияж.
В таком образе звезда решила посетить вечеринки «Ночь химер» вместе со своим супругом.
Напомним, Каменских показала, как развлекается в Мексике в смелом наряде.
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