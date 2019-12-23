56-річна російська співачка Лоліта Мілявська без макіяжу, але зате зі слідами помади під нижньою губою, розбурхала мережу

Як передає Politeka.net, артистка виклала у своєму мікроблозі в Instagram нове відео, на якому знову проводида тестування косметики (щоб подивитися відео, скрольте вниз). Лоліта постала в біло-блакитній сорочці в смужку і в окулярах. На її обличчі, не рахуючи помади та блиску для губ, які вона перевіряла, більше ні грама косметики.

"Так негайно згадуйте себе маленькими. Це коли ми маленькі і хочеться залізти мамі в косметичку і взяти яку-небудь помаду...", - говорить в кадрі артистка. В кінці запису вона помічає розмазану помаду і жартома, дивлячись як би в сторону, звертається до когось: "Витирай, а то спалимося".

"Всім, хто любить цілуватися ☝️😂 - це необхідно до Нового Року! 💋😎☝️", - підписала співачка ролик.

Коментуючі як завжди залишилися в захваті від нового ролика артистки, деякі навіть тут же побігли купувати помаду. Інші з гумором поставилися до відео.

"Якщо мужика гумового на тест пришлють, обов'язково відпишіться і викладіть відео.😂😂" - "Вам перешлю☝️ я віддаю перевагу натуральним😂✌️"

"Лоліточка ти супер, харизма зашкалює, жоден мужик такої не гідний"

"Лоліта!Окуляри тобі дуже йдуть,не знімай!Вони і молодять і красиво на тобі виглядають! "

"Блін, Ви така крута, найкращий ідол для молоді, Ваші треки головні на наших дружніх дівчачих тусовках 🤘🔥❤️😍Любимо❤️"

Раніше ми повідомляли, Лоліта налякала шанувальників зовнішнім виглядом, коли в черговий раз експерементувала з косметикою. Вона постала в трохи розпатланому вигляді.

"У Лоліти ніби посмішка на обличчі, радість і достаток сяють в її погляді, але я цієї людини дуже боюся і уявляю як вона може легко схопити качалку і вдарити нею куди заманеться!!!!!", - писав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Лоліта переживає важке розлучення з бізнесменом і спортсменом Дмитром Івановим. Співачка звинуватила молодого красеня в зраді і психологічному насильстві.

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