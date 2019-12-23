Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева поразила откровенным нарядом на выступлении

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.

Так, для выхода на сцену Астафьева нарядилась в один боди и сапоги с длинным подъемом. Кроме того, певица сделала нестандартную для себя прическу. Дополнял образ элегантное колье.

Как можно заметить, пышные формы Астафьевой так и пытались «выпрыгнуть» из наряда. Однако украинцы не смогли высказаться, поскольку снимками девушка поделилась в Stories.

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантный и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес.

Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала невероятные кадры.

В этот раз в Инстаграм артистка показала пикантные кадры, на которых позировала сразу в нескольких ярких образах.

В разделе Стори звезда представила целую серию кадров, на которых позировала в самых разных нарядах. Даша показала фото из разных моментов жизни, отвечая на вопросы поклонников.

Так, по словам Даши, она способна многое выдержать, может забавно ответить даже на самые странные вопросы. К примеру, отвечая на запутанное предложение поклонника о мороженом, звезда выставила кадр из фотосессии, где она позировала перепачканной в лакомстве и серьезно смотрела при этом в камеру.

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