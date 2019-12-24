Известная украинская исполнительница Надя Дорофеева засветила идеальное тело в откровенном наряде

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

Так, Дорофеева позирует в дерзком экстра-мини платье в соблазнительной позе, выставив напоказ идеально точеную фигуру. Дополнять образ певица решила элегантной прической и ярким макияжем.

К сожалению, украинцы не смогли высказаться о наряде кумира. Фотографию Дорофеева разместила у себя в Сторис.

До этого Надя Дорофеева похвасталась в сети откровенными нарядами, в которых выступила на концерте.

Снимки девушка опубликовала в разделе Stories в Instagram. Так, на одном из опубликованных снимков Дорофеева одета в один только боди черного цвета с надписью бренда, сверху лишь накинута прозрачная накидка в виде платья. Она выгнулась в соблазнительной позе, продемонстрировав зрителям со сцены свои голые ноги и пятую точку. Руки она подняла вверх, в одной Дорофеева держала микрофон.

На другом снимке с раздела историй, Дорофеева запечатлена в той же позе на сцене, но уже в другом наряде. На ней - мини-платье цвета синий металлик, из-под которого выглядывают чулки. Она также соблазнительно прогнулась вперед.

Отметим, что Дорофеева любит необычные снимки, которые демонстируют ее фигуру и подчеркивают достоинста. Так она также опубликовала дурашливый снимок с высунутым языком и милыми веснушками.

Напомним, Дорофеева блеснула на публике в откровенном наряде

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