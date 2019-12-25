43-летний российский юморист Маским Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, открыто рассказал все подробности о своей сексуальной ориентации

В новом интервью для Youtube-шоу "А поговорить?" Галкин признался, как относится к слухам, что он "гей", и откуда, по его мнению, такие слухи пошли, передает Politeka.net.

Интеллигентный вид, вежливость, утонченность: все это, как предполагает Галкин, послужило тому, что слухи активно муссируются в сети. По словам юмориста, началом подобного рода толков стала его поездка в поезде с другими артистами. Галкин добавил, что знает, кто начал распространять слухи, но имени не назвал.

"Когда началась актерская история, то в 1998-м я ехал в купе с одним пародистом, который не скрывал свою ориентацию. А в соседнем купе ехал другой артист, и он из этого факта, что мы ехали вместе, стал распространять эти слух. И он до сих пор иногда что-то говорит. То есть это пошло от одного человека", - поделился комик.

Также Галкин немного с укором выдал, что "свечку никто не держал", поэтому не понимает, откуда, порой, у людей такая уверенность в его нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Такого рода слухи сопровождают меня периодически всю мою жизнь. Может, это из-за интонации голоса, из-за интеллигентности, я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался. Тогда бы, конечно, никто свечку не держал, но для кого-то это стало бы очевидным…", - рассказал Максим.

Когда его спросили, мешают ли эти слухи ему в жизни и работе, Галкин честно сказал: "Та мне пофигу".

Ранее мы писали, Галкин открыто говорит о своих политических пристрастиях, называя Россию страной воров. Что касается нынешней власти, то, по словам юмориста, говорить о ее вине не сложно, поскольку это становится очевиднее с каждым днем. Беда в том, что у него нет рецепта, как этому противостоять.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

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