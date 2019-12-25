Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает восхищать поклонников снимками, сделанным на отдыхе в тропиках

Об этом сообщает Politeka, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

На новом кадре, 29-летняя телезвезда позирует сидя в гамаке в белоснежном сарафане. Волосы на голове Тодороенко собрала в пучок, а далее они ниспадают на плечи.

Нежный макияж и легкая улыбка, без сомнения, стали украшением кадра. Позади артистки раскинулся роскошный вид на тропический лес.

Отметим, что сейчас Регина Тодоренко отдыхает на Бали, где вместе со своим мужем Владом Топаловым организовала конкурс. Однако многие комментаторы разгневались, отметив что это "развод".

" Кто такому ещё верит?",

"Я уже поняла, что это развод. Тупо накрутка лайков и подписчиков", - возмущаются в сети.

Ранее мы сообщали, Регина с мужем, певцом Владом Топаловым, впервые показали лицо сына. Недавно малышу Майклу исполнился годик. Пара вместе с мальчиком снялась для одного из журналов, на обложке которого и появились.

Счастливый отец опубликовал соответствующие фото в своем Инстаграм.

Также мы писали, Тодоренко поделилась жарким фото в купальнике. В кадре артистка обняла пальму. Звезда отметила, что хочет рассказать другим о Бали. Ведь, возможно, кто-то поедет на отдых, а она уже сделала рекомендации.

"Я тут решила наснимать несколько обзоров хороших гостиниц, если вдруг кто-то из вас решит полететь отдыхать на о. Бали. Скажу сразу , что таких крутых вилл и сервиса я ещё не видела, а я видела много!", - написала Тодоренко.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе