Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает восхищать поклонников снимками, сделанным на отдыхе в тропиках
Об этом сообщает Politeka, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.
На новом кадре, 29-летняя телезвезда позирует сидя в гамаке в белоснежном сарафане. Волосы на голове Тодороенко собрала в пучок, а далее они ниспадают на плечи.
Нежный макияж и легкая улыбка, без сомнения, стали украшением кадра. Позади артистки раскинулся роскошный вид на тропический лес.
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Отметим, что сейчас Регина Тодоренко отдыхает на Бали, где вместе со своим мужем Владом Топаловым организовала конкурс. Однако многие комментаторы разгневались, отметив что это "развод".
" Кто такому ещё верит?",
"Я уже поняла, что это развод. Тупо накрутка лайков и подписчиков", - возмущаются в сети.
Ранее мы сообщали, Регина с мужем, певцом Владом Топаловым, впервые показали лицо сына. Недавно малышу Майклу исполнился годик. Пара вместе с мальчиком снялась для одного из журналов, на обложке которого и появились.
Счастливый отец опубликовал соответствующие фото в своем Инстаграм.
Также мы писали, Тодоренко поделилась жарким фото в купальнике. В кадре артистка обняла пальму. Звезда отметила, что хочет рассказать другим о Бали. Ведь, возможно, кто-то поедет на отдых, а она уже сделала рекомендации.
"Я тут решила наснимать несколько обзоров хороших гостиниц, если вдруг кто-то из вас решит полететь отдыхать на о. Бали. Скажу сразу , что таких крутых вилл и сервиса я ещё не видела, а я видела много!", - написала Тодоренко.
Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы
А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе