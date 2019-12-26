Супруг российской певицы Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин заснял момент, как их сын Гарри пишет письмо Деду Морозу

Как передает Politeka.net, Галкин поделился видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца). В кадре 6-летний малыш сидит за столом и старательно вычерчивает буковки карандашом. В этом нелегком деле ему помагает отец, подсказывая иногда, как правильно писать. Семейная идиллия пронизывает все видео: мальчик с папой мило обсуждают процесс, иногда смеются. В конце, когда письмо было готово, они его запечатали в конверт и решили отправить "дедушке" по почте.

"Гарри пишет письмо Деду Морозу 😍 Суть просьбы не публикую, так как это всё-таки личная переписка 😀 #дедмороз", - подписал ролик Галкин.

Комментирующие кинулись оставлять восторженные отклики, заметив, как хорошо Гарри умеет писать, несмотря на то, что мальчику еще только предстоит вместе с его сестричкой-двойняшкой Лизой пойти в школу.

"У вас очаровательные дети❤️"

"Бесплатный сыр только в мышеловке."

"Что то поздновато🤔 успеет до Деда Мороза дойти?😉😄" - "успееет, дед мороз то рядом 😂😂"

"Какой умненький 😍😍👍"

"Дети неизбалованые простые какие молодцы"

"Какой молодчинка-старается!!!с наступающим вас!!🎉🎉🎉"

"Несмотря на гаджеты, дети пишут письма по старинке, на бу"

"За такие старания Дед Мороз обязан принести ему подарки😀"

Ранее мы сообщали, звездное семейство Галкиных посетило шоу "А поговорить". Когда затронули тему, что двойняшки предпочитают из еды, оказалось, Лиза - весьма разбалована. Девочка честно призналась, что больше всего любит кушать... красную икру. Неожиданностью стало то, что на гарнир она предпочитает гречневую кашу.

Гарри же, оказалось, обожает куриный шашлык и картошку. Малыш настолько любит это сочетание, что готов есть это даже на завтрак.

Примадонна поделилась, что в детстве любила сосиски и хлеб с маслом, а Галкин - мамины эклеры.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин показал свое 15-метровое достоинство