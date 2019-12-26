Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет яркий кадр, показав, как развлекается в стильном образе

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном образе, пишет Politeka.

В этот раз певица показала необычное фото, которым немало взбудоражила сеть. На представленном кадре Надя появилась в светлом спортивном луке - на артистке серый костюм и белый пуховик.

При этом звезда дополнила образ светлой кепкой и такого же оттенка массивными кроссовками. Волосы звезды распущены, а на лице яркая улыбка.

«Парадокс, в этом году у меня самое новогоднее настроение 🤷‍♀️ а как у вас? #dodoeveryday», – пишет Надя под новым снимком в Инстаграм.

Поклонники тут же завалили пост новыми комментариями:

«И у меня 🤣😘🔥», «Нету вообще 😟», «У меня нет( Я до сих пор жду, когда у нас снег выпадет😁», «У меня его вообще нет......», «У меня не очень) гирляднды с AliExpress так и не пришли😢», «тоже) прёт каждый день сториз прям с мудом новогодним выставлять», «Nope🤷‍♂️ С другой стороны, так лучше даже: продолжаю заниматься любимым делом и не выпадаю на праздники», «Тоже самое 🔥уже не дождусь, очень хочется праздновать 😍😍», «У меня вообще нет настроения 😭😭», «И конечно же в руке латте😂❤️❤️».

Также на фан-странице звезды появился яркий праздничный кадр. Довольная Надя вместе с мамой и коллегами посетила модную вечеринку.

Отметим, что на фото артистка позировала вместе с супругой Позитива – Анной Андрийчук-Завгородней, экс-женой Потапа – Ириной Горовой, а также её дочерью. Также на фото присутствовали и другие знаменитости. При этом Насти Каменских на снимке нет.

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