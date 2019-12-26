Известный украинский комик Юрий Великий, который заменил президента Украины Владимира Зеленского на сцене, поделился видео с "Вечернего квартала"

На видео Юрий лежит под диваном в полицейской фуражке. Он рассказал, что сейчас люди в зале смеются, а команда работает. После этого отметил, что ему пора на сцену. Он во время миниатюрки сыграл пьяного полицейского и рассказал, что поступила жалоба от соседей на шум. После этого вернулся Великий за диван, где сказал, что очень хорошо сыграл. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"РОЛИ бывают РАЗНЫЕ - ключевые и ОДНОФРАЗНЫЕ.

Новогодний Вечерний Квартал, 31 декабря", - подписал Юрий.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под роликом:

"В этом номере есть продолжение?на концерте была демоверсия или я что-то пропустила?)", "Вообще обалдели на этом номере", "как всегда супер", "Будем ждать с нетерпением", "Вы как всегда на высоте", "Ахахаха) Круто) Как отыграл. Это точно! Очень жду в эфире! Очень вас люблю", "Мой друг, ты красавчик! А можно было? лол".

Ранее мы сообщали, что в "Квартале" нашли кучерявую замену Зеленскому.

Известный украинский комик Юрий Великий, который появился вместо президента Украины Владимира Зеленского в студии "Квартал 95", показал фото кудрявого парика.

Юрий на снимке в парике, который оказался кудрявым. Он в пиджаке сделал селфи для своих фанатов.

"Моё лицо, когда забрал из ХИМЧИСТКИ парик Президента. Сильно заметно?! ))))) ГАСТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ", - написал артист.

Фанаты успели написать несколько комментариев под фото:

"В химчистке ,видимо, перепутали и выдали вам парик Леонтьева", "Да нет, ну что вы, теперь вы Пушкин, а не Зеленский", "Прикольный парик", "Юра - Вы красивый в любом образе! Успехов на творческом пути", "Ну как минимум похож кудрями на Киркорова в молодости, как максимум LP".

Напомним, украинцы восстали против Квартал 95

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