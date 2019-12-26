Відомий український комік Юрій Великий, який замінив президента України Володимира Зеленського на сцені, поділився відео з "Вечірнього кварталу"

На відео Юрій лежить під диваном у поліцейській кашкеті. Він розповів, що зараз люди в залі сміються, а команда працює. Після цього зазначив, що йому пора на сцену. Він під час мініатюрки зіграв п'яного поліцейського і розповів, що надійшла скарга від сусідів на шум. Після цього повернувся Великий за диван, де сказав, що дуже добре зіграв. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця). Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"РОЛІ бувають РІЗНІ - і ключові ОДНОФРАЗНЫЕ.

Новорічний Вечірній Квартал, 31 грудня", - підписав Юрій.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під роликом:

"У цьому номері є продовження?на концерті була демоверсія чи я щось пропустила?)", "Взагалі отетеріли на цьому номері", "як завжди супер", "Будемо чекати з нетерпінням", "Ви як завжди на висоті", "Ахахаха) Круто) відіграв. Це точно! Дуже чекаю в ефірі! Дуже вас люблю", "Мій друг, ти красень! А можна було? лол".

Раніше ми повідомляли, що у "Кварталі" знайшли кучерявий заміну Зеленському.

Відомий український комік Юрій Великий, який з'явився замість президента України Володимира Зеленського в студії "Квартал 95", показав фото кучерявого перуки.

Юрій на знімку в перуці, який виявився кучерявим. Він у піджаку зробив селфи для своїх фанатів.

"Моє обличчя, коли забрав з ХІМЧИСТКИ перуку Президента. Сильно помітно?! ))))) ГАСТРОЛЬНІ НОТАТКИ", - написав артист.

Фанати встигли написати кілька коментарів під фото:

"В хімчистці ,мабуть, переплутали і видали вам перуку Леонтьєва", "Та ні, ну що ви, тепер ви Пушкін, а не Зеленський", "Прикольний перуку", "Юра - Ви гарний в будь-якому образі! Успіхів на творчому шляху", "Ну як мінімум схожий кучерями на Кіркорова в молодості, як максимум LP".

Нагадаємо, українці повстали проти Квартал 95

А ще Politeka писала, що Кошовий із "Квартал 95" вразив новою витівкою

Також Politeka повідомляла, стали відомі розцінки "Кварталу 95"



