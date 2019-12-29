Російська балерина Анастасія Волочкова осоромилася, розмістивши фото в Instagram

На фотографії артистка позувала в машині, пише Рoliteka.net. На балерині була шуба, вона посміхалася і дивилася в камеру.

"Повертаюся додому з Зеленограда щасливою!🙏🌺 Я щасливо завершила цей творчий рік прем'єрним спектаклем "Балерина в задзеркаллі цирку"! Для вас!! 🌺💃😊 Я залишила цей спектакль на основі благодійної. Всіх безкоштовно запрошуємо.😊 Наш наступний проект в Зеленограді 1 лютого!😊 Чекаємо!💃", - написала Анастасія.

При цьому на сидіння зірка поклала великі букети троянд, які і викликали у деяких підписників питання.

Пост за декілька годин зібрав понад 8000 лайків та багато коментарів.

"Ви приголомшлива", "Настя, не шкода вам стільки грошей витрачати на квіти для самої себе? Адже глядачів з такими букетами в залі не було 🤪", "Де ж беруть гроші пенсіонери на такі букети?", "Почому квіти брали?..🧐", "🔥Ого, круто, які гарні букети!💐", "які гарні букети ви орендували собі, Анастасія", "А Насті респект!!! Моя дорога ти як завжди супер 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹!!! Ну немає білих троянд у телефоні!!!🤦‍♀️на тобі червоні!!! 😊👏🏼💋💋💋", "Відразу видно, що квіти замовні, не від глядачів", "ВИ ПРЕКРАСНІ!!! ЗНОВУ В КОЛЬОРАХ!!!😍🌷🌷🌷 заздріть, жирухи😅😅", "...Все виставляєш напоказ, а щастя немає! 44 ось-ось стукне, а ти ОДНА! Всі пробують і не беруть! Як співала велика Пугачова - ЩАСТЯ НАПОКАЗ! Це про тебе!👆", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова попала в безглузду ситуацію прямо на сцені.

На кадрах кадрах Волочкова танцює, після чого «розійшлася» і вирішила з'ясувати стосунки з клоуном. Це стало причиною різких коментарів у мережі.

«Я так намагалася танцювати "Лебідь" Сен-Санс. А клоун прийшов і зіпсував моє Лебедине озеро. Я розсердилася…», - йдеться у підписі.

Раніше ми писали, що нещодавно артистка похвалилася черговим відео зі свого танцювального залу.

Під час ролика Волочкова показала, як розв'язує пуанти, а також продемонструвала мозолі після занять, чим немало і здивувала користувачів Instagram.

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