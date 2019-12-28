Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала видео выступления на балу дебютанток

В ролике показано, как Екатерина вышла на бал в шикарном вечернем платье с внушительным декольте. Рядом с ней был молодой человек, а она держала в руке веер. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Катя лучшая", "Королева Катя", "Куколка. Красивая вся ваша семья", - написали фанаты под видео, что опубликовала знаменитость.

Ранее мы сообщали, что пышногрудая внучка Боярского затмила звездного деда и тетку на семейном фото.

Внучка Михаила Боярского похвасталась новыми фото.

Девушка предстала во всей красе на фото со своим звездным, но уже постаревшим дедом и не только.

Девушка показала новое фото с легендарным артистом советской и постсоветской эпохи Михаилом Боярским, а также его дочерью - актрисой Елизаветой Боярской. Последняя, Екатерине приходится теткой и стоит отметить, что трио на снимке выглядело просто прекрасно.

Правда, отмечают некоторые поклонники звездной семьи, Михаил Боярский явно постарел, но Елизавета и Екатерина Боярские молоды и прекрасны. Обе на фото улыбаются, одеты достаточно скромно по звездным меркам.

Сообщалось, что внучка Боярского ослепила роскошными формами в платье из блесток.

В интернет-сети ажиотаж из-за нового откровенного наряда внучки Боярского, которая в экстра-мини показала сочные формы.

«С Сергеем Боярским на Tatler ball afterparty. Похожи с папой?», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках внучка Боярского позирует вместе с отцом в откровенном синем платье, которое эффектно подчеркивает ее формы. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Похожи», «просто огонь», «такая красавица», «супер просто», «одно лицо, Катюш», «Превосходное восхитительное фото», «Ножки как у богини», - пишут они.

Напомним, внучка Боярского ошеломила роскошными формами в платье

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