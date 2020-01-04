Даша позировала в толпе девушек из своей подтанцовки

Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

Так, Даша позировала в необычном наряде - черном костюме, состоящем из корсета и такого же цвета обтягивающих лосинах. При этом грудь звезды едва ли прикрыта специальной вставкой из камней на том самом корсете. Пикантный кадр в дерзком стиле приятно поразил поклонников.

Отметим, Даша позировала в толпе девушек из своей подтанцовки, которые также были одеты в костюмы из блестящей ткани и ярким макияжем на лице. Певица с командой зажигала в новогоднюю ночь, вызвав тем самым фурор в сети.

Вот что написали пользователи:

«Самая се**уальная кошечка Украины! 🔥🔥🔥», «Просто💣💣💣», «Даша)», «А как девушку с лева крайнюю зовут??🙈», «Это был лучший Новый год😍🎉», «U R the Best Ukrainian singer 👌👌», «@da_astafieva Happy 2020 👏👏👏 👍», – написали поклонники.

Ранее Астафьева предстала перед поклонниками в необычном образе. Девушка позировала в платье с глубоким декольте, которое состоит из шариков черного цвета. Образ она дополнила украшениями в тон, которые состояли из таких же шариков, что и платье.

Волосы Астафьева уложила в стиле "Великого Гэтсби" и выбрала вечерний макияж с акцентом на глазах. Глаза звезда подчеркнула черной подводкой и тушью, а на губы нанесла нежно-розовую помаду.

К сожалению поклонники не смогут оставить свои комментарии для Даши Астафьевой, ведь снимком звезда поделилась в своем Instagram-Stories.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца