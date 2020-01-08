Каролина решила выложить в сеть видео, в котором поздравила поклонников с Рождеством

Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз Каролина решила выложить в сеть видео, где поздравляет поклонников с Рождеством.

На представленном в Инстаграм ролике Лорак появилась на фоне блестящих декораций, а рядом с ней красивая сверкающая елка. Сама певица стоит в клетчатой черно-красной пижаме с распущенными волосами и макияжем на лице.

Она сладостно поздравляет фанатов с праздником: "Дорогие друзья! С Рождеством Христовым! Пусть ангел-хранитель оберегает вас и вашу семью! Со светлым праздником Рождества!". Поклонники тут же принялись комментировать увиденный пост звезды.

Также знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в белоснежном наряде с новой стрижкой - Каролина снова решила отстричь челку.

Новый имидж звезды заметно омолдил её, придав ей несколько наивного и детского вида.

«Как настроение? Как проходят ваши праздничные дни?», – написала Лорак под новым постом.

Вот что ответили пользователи:

«Красиво!!!», «Какая вы невероятная 😻Настроение отличное✨А у вас как?❤️», «Настроение уже отлично так как увидела вашу фотографию. Просто невероятно красивая😻😻😻А ваше как?♥️», «Боже какая фотка классная😍 откуда столько красоты? Аааааааа вы же в любвиии❤️😘 вам очень идёт любовь Каролиш😘💋😍», «нереальная 😍 настроение хорошее , как у вас ?❤», «где вас так разорвали, Ани ? )».

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