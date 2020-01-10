Бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко (DJ NANA) показала, как проводит время с подругой

Украинская знаменитость позировала на пляже, пишет Рoliteka.net. Анастасия сейчас отдыхает в Индии, о чем можно понять из геолокации в публикации.

Обе красотки выбрали красные сдельные купальники, которые идеально подчеркнули их формы. Девушки радовались волнам и развлекались, как могли.

"Роза и тюльпан ❤️❤️ Отказались от фильтров. Других запретов для нас не существует. #djNana #anastasiadomination #нанаРазНанаДва", - написала в посте Кумейко.

Публикация звезды собрала почти 3000 лайков за два часа, а также много комментариев.

"шикарные и очень позитивные фотки)))", "Пляжный патруль 😁👍✌️", "И где же музыка и холодильник без снега!) Более чем, неплохо 🆒", "Спасатели Малибу)))...обмен опытом)))", "Двойняшки?", "Море тоже возбудилось👍🔥😍😘💋", "Спасательницы🔥", "Спасатели Малибу❤️", "Спасатели 😍", "Как будто на снегу", "Сказочные фото! Красотки", "На фото будто снег))", "Фигасе какие чики))", "🔥хороши🔥!!! Но тема не раскрыта!!!", "Спасатели Малибу,нервно курят в сторонке.Нана,вы просто великий мотиватор❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Кумейко позировала в верхнем шпагате.

"Настроение - спасать Малибу", - написала под фото Настя. Певица позировала в одном купальнике и очках.

На втором фото Настя уже идет по пляжу со своей подругой, которая позирует в аналогичном купальнике. Видно, что девушки довольны отдыхом в Индии.

Ранее сообщалось, что Кумейко стояла в одежде, похожей внешне на халат, и выставила одну ногу с него. Волосы прикрыли половину лица. На втором фото Настя уже позирует крупным планом и можно рассмотреть лицо крупным планом.

Между бровей у Кумейко бинди, точка сделанная пальцем. Это знак правды, так называемый третий глаз.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко вместе с подругой на борту самолета. Однако в глаза бросается, что барышни «отрастили» усы.

Люди не смогли задать какие-либо открытые вопросы относительно резкого изменения внешности Кумейко, поскольку кадры звезда опубликовала у себя в Сторис.

Напомним, экс-Nikita раздвинула ноги и показала все, на что способна

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