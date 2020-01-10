Світська левиця Олена Кравець не соромлячись висловила думку про повних людей

Скандальну заяву з'явилося в Instagram зірки, передає Politeka.net.

Російська співачка і модель Олена Кравець заявила, що раніше вона мовчала, оскільки хотіла "зберегти вразливу психіку товстушок".

«Але, з іншого боку, як ще їх струсити, щоб «закрили свої роти» від переїдання, обжерливості і взяли свої товсті ледачі целюлітні попи і животики «у руки» і нарешті вже зрозуміли, що мати струнку підтягнуту фігуру можна в будь-якому віці, статусі, не виправдовуючи себе якимись особливими здібностями та засобами?» — світська левиця заявила у своєму відеозверненні, яке було опубліковано в Instagram.

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Олена Кравець також заявила, що сьогодні вона набагато стрункіша, що в 17-18 років, і їй досі впору джинси, які вона тоді мала.

Світська левиця не сумнівається, що саме завдяки своїм ідеальним формам вона як і раніше активно знімається для відомих брендів і виходить у дефіле на подіуми.

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Дорогие мои, докладываю: четвертый день находясь на «космической» диете, кушать, откровенно говоря, мне совсем не хочется, смотрю на обычную еду и как будто её нет совсем🙈. Самочувствие хорошее «полёт» нормальный! А как у Вас? Обжорства и подъедания закончились? Готовы со мной в «космос»?😉 Или всё бока кустодиевские будете наедать? Пришло время, честно выскажу своё мнение насчёт полных и тучных людей, ведь ни разу не затрагивала эту тему, берегла ранимую психику «толстушек», понимая, что мало кому из них это понравится. Но, с другой стороны, как ещё их встряхнуть, чтобы «закрыли свои рты» от переедания, обжорства и взяли свои толстые ленивые целлюлитные попы и животики «в руки» и наконец-то уже поняли, что иметь стройную подтянутую фигуру можно в любом возрасте, статусе, не оправдывая себя какими-то ограниченными способностями и средствами? Все в наших руках! Здесь работает только Ваше внутреннее продуманное намерение и Ваше осознанное желание, подкреплённые волевыми усилиями, - быть красивой, стройной и подтянутой! Если Вы ещё не худощавая и стройная, значит вы просто этого не хотите и жалеете себя, потакаете своим слабостям! Вы даже не представляете, как я любила и люблю сладкое! И какую я провела внутреннюю работу, чтобы не потакать своим слабостям! Поэтому я спокойно могу влезть в джинсы ( храню их бережно), которые я носила в 17 лет!😌😇 Мой вес сейчас на 3 кг меньше чем в 17-18 лет! И имея идеальные формы, по-прежнему активно снимаюсь для брендов, рекламы, выхожу в дефиле на подиум. Я рада, что являюсь мотивацией для многих женщин (мужчины и так промотивироаанны мною!🙈😜). А вот то, что я стимулирую к совершенствованию многих подруг и дам в моем окружении, -это показатель! Имена, по понятным причинам, называть не буду, но одна из них так за ужином мне и сказала: «ты же говорила, что я толстая! Вот тебе и результат», - остановиться в похудении не может!😂 Они, глядя на меня худеют так,🙈 что даже перебарщивают! И не важно, что изначально ими двигало и мотивировало: злость, обида, зависть. Самое главное - это результат! И я горжусь теми дамами, у которых хватило силы воли отказать себе в «порочных» слабостях, не быть рабой желудка и собственной лени!

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«Я рада, що є мотивацією для багатьох жінок (чоловіки і так промотивовані мною!) А ось те, що я стимулюю до вдосконалення багатьох подруг і дам в моєму оточенні – це показник! Імена, по зрозумілих причин називати не буду, але одна з них так за вечерею мені і сказала: «ти ж казала, що я товста! Ось тобі і результат», — зупинитися в схудненні не може! Вони, дивлячись на мене, худнуть так, що навіть переборщують! І не важливо, що спочатку ними рухало і мотивувало: злість, образа, заздрість. Найголовніше – це результат!» — резюмувала вона у своєму скандальному зверненні до огрядним людям.

"Альона, ви звичайно молодець! Але я, наприклад, і багато людей не люблять бути худорлявими. Я обожнюю Джей Ло! Ось це ідеал фігури: там є все, вибачте і попа, і груди, і талія. А надто худоба це вже занадто", "Олена, буває ж,що люди повніють через хворобу. А буває, що людям просто не подобається бути худими тому, що далеко не всім подобаються такі. Стільки людей, стільки і думок", "Модель... Вже слово "дефіле" повинні були вивчити за 20років...",  "Альона, все вірно! Побільше такої мотивації", "Коли тебе вже гуманоїди в космос заберуть на досліди?", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією Олени Кравець.

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