Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова записала видеообращение к подписчикам

Артистка предстала в розовом купальнике, благодаря чему можно было оценить красивый загар, пишет Politeka.net.

Волочкова позировала, выставив вперед стройную ножку. Ее летний образ завершали повязка на бедрах и очки. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В своем ролике звезда рассказала, что хорошо проводит время в таиланде и часто меняет месторасположение. Позади был слышен шум волн, а запись была сделана на песке.

"Привет вам из Таиланда!🌴", - написала балерина.

Стоит отметить, что у Анастасии сел голос, вероятно, она немного приболела. В видео звезда так и сказала, что голос пока не вернулся, но в целом у нее все отлично.

К слову, Волочкова напомнила поклонникам, что 20 января у нее день рождения. Артистке исполняется 44 года.

За 40 минут пост собрал почти 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Какая Вы уже загорелая! Настя а вы кольцо это никогда не снимаете. Это талисман Ваш?", "Анастасия,вы умничка,очень рады за вас!", "Анастасия! Вы прекрасны!", "Человек поехал отдыхать и это такой прикол « постоянно менять места»??? Отдых на чемоданах🤔", "Настя вы очень красивая и жизнерадостная!!! Оставайтесь всегда такой!!!Приятного вам отдыха!", "Чернушка👍", "Чем больше Настя пытается нас убедить , какая она счастливая и востребованная , тем меньше ей веришь , и ощущаешь какое-то чувство неловкости от всего этого ... 🤔", "Настя, может тебе для начала самой за себя порадоваться? И остальные тогда это сделают автоматически", "Загар впечатляет", "Неужели Настя,не понимает,что у неё нет фигуры,большие плечи,талии нет,бёдры маленькие,мужская фигура", "да нету талии как так куда она не дела", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram.

Недавно Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе. Артистка сфотографировалась стоя на фоне яхт в платье из блесток.

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