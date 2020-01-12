Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показалася на публіці в легкому вбранні, що дозволило шанувальникам побачити і оцінити деякі переваги її фігури

Зірка телебачення, показала як їй відпочивається. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram.

Ттак на нових опублікованих Машею кадрах буквально відчувається теплий, якщо не сказати - жаркий літній бриз. Українська знаменитість постала перед камерою в стильній пляжній накидці або халаті з "хижим" принтом, її чарівну головоньку прикрасив капелюх з широкими полями, а також хустка - боса, усміхнена і в стильному сонцезахисті Маша виглядала просто чудово.

Шанувальники поспішили "поніжити" знаменитість компліментами, пишуть, що відпочинок їй на користь, вона "свіжа", "прекрасна", велика модниця і взагалі "розумниця на заздрість усім ворогам".

Раніше повідомлялося про комічний випадок із зіркою. На кадрах з гримерки присутня сама зіркова ведуча, а також видно Юрія Ткача – відомого українського коміка і артиста. Біля Єфросиніної стоїть мила дівчинка – ймовірно, дочка Ткача Ліза. Так дівчинка раніше сказала, що Маша молода, ніби їй 18 років – такі «компліменти» знаменитість дуже порадували і вона просто розпливлася в усмішці, потім забрала дитину на руки і всіляко люб'язно спілкувалася з дівчинкою.

«І нехай тут я схожа на вахтершу, #малышкаЛизи цілком серйозно заявила, що, на її думку, мені 18 років! Ну, адже чудова дівчинка», - підписала артистка та телеведуча нове відео.

Шанувальники Маші жваво відреагували на публікацію – в основному, пишуть, як Марія прекрасна і як смішно іронізує з приводу свого віку:

«А що не буває 18-ти річних вахтерш? Одне іншому не заважає»

«😂 Смішно»

«Маша, як же мені подобається Ваша самоіронія!👏 😊 Вахтерка)))) Це ж круто, не бояться здатися смішною! Успіхів Вам!♥»

«Марія ви супер.А Лізочка така класна дівчинка😍😉»

«Ви прекрасна 😉👍. І Ліза теж супер. ❤❤❤»

Нагадаємо, раніше що Маша Єфросиніна показала, як вона провела перший тиждень після відпустки. Українська зірка Маша Єфросиніна опублікувала в соціальних мережах відео. Вона на ньому продемонструвала, як у неї пройшли перші п'ять днів після відпустки.

"В двох секундах про те, як проходили мої п'ять робочих днів після відпустки", - підписала короткий ролик Маша.

Фанати почали активно обговорювати ролик.

"Маша Ви принадність! у мене фото з вами варто..син не намилується. Так тримати", "Ви красуня". "Ви мені дуже подобалися, коли були пухкенькою. Це було - очей не відірвати".

Нагадаємо, Єфросиніна спустила купальник і показала свій скарб крупним планом.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна в піжамі виставила напоказ своє головне багатство: "Ну навіщо так ідеально?".

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