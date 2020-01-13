Украинская певица Оля Полякова отожгла на гастролях по Северной Америке. Кадры выходки облетели сеть

Как передает Politeka.net, Полякова выложила в "сториз" в Инстаграм кадры бурных развлечений на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. В частности, внимание звезды привлек мужчина в костюме ковбоя. Правда, костюм громко сказано. На нем из одежды только трусы, традиционная ковбойская шляпа и белые сапоги. На трусах и шляпе написано "naked cowboy", что значит "голый ковбой". Оля предстала в кожаном комбинезоне черного цвета, который выгодно подчеркнул ее упругие пикантные места, а также шубке светлого оттенка.

На кадрах Оля с ковбоем отвернулись к объективу спинами, выпятив свои "пятые точки" (ковбой аж присел). При этом разряженный американец делал вид, что гладит певицу по ее округлостям. Курьезная ситуация вызвала улыбки и смех окружающих.

В дальнейшем Оля с ковбоем повернулись к камере уже лицом, к ним присоединилась подруга певицы. Ковбой схватил артистку за талию, и, видимо, за кое-что еще... так как Полякова начала прямо визжать: "Так по-свойски... Что ж ты делаешь?". При этом она заливисто смеялась.

Ранее мы сообщали, Полякова рассказала, с каким трудом ей пришлось добираться из Торонтно в Чикаго. Так, артистка со своей командой гастролируют по Северной Америке. После выступления в Канаде они отправились в аэропорт, чтобы лететь в США. Их ждал неприятный сюрприз. Оказалось, их рейс и все последующие за ним отменили. Причиной коллапса стал снегопад.

Тогда артистке и ее людям ничего не оставалось, как нанять микроавтобус, на котором им пришлось ехать порядка десяти часов.

"Мы приехали в аэропорт Торонто и здесь, оказывается, нам отменили рейс из-за снегопада. И следующие рейсы, которые летят после нас, тоже отменили. Не знаю, улетит ли мой коллектив, они должны были лететь на другом самолете... Сейчас мы ждем. Если они не елетают, то берем их и на машине через всю Канаду и Америку мы едем в Чикаго в течение 10 часов... Я в шоке", - говорит в кадре Полякова.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.