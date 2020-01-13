Единственной актрисой из оригинального состава шоу, которая останется в сериале, будет Эллен Помпео.

Один из ключевых актеров сериала «Анатомия страсти» Джастин Чэмберс, сыгравший Алекса Карева, принял решение покинуть сериал. Он сообщил поклонникам, что последний эпизод с его участием уже вышел в эфир. Как известно, Чэмберс снимался в «Анатомии» 15 долгих лет, с самой первой серии проекта, поэтому его уход из проекта стал особенно болезненным для поклонников сериала.

Сериал «Анатомия страсти» является одним из самых успешных сериалов канала АВС. На данный момент у проекта 16 сезонов и он был продлен на 17 сезон. За такой длинный промежуток в сериал приходили десятки персонажей. Столько же сериал покидали. Однако последними столпами-любимцами публики до недавнего времени оставались Чэмберс и Помпео.

Актер признался, что съемки в «Анатомии страсти» занимают у него слишком много времени, а в его планах – участие в новых проектах и рост в профессии. Чэмберс поблагодарил поклонников сериала за любовь и попросил уважать его решение. Актер напомнил, что скоро ему исполнится 50 лет, поэтому пришло время попрощаться с «Анатомией».

Коллега Чэмберса Эллен Помпео в своем Твиттере прокомментировала уход актера из сериала. Она опубликовала статью Vanity Fair с заголовком о том, что «Анатомия страсти» вскоре переживет одну из самых больших потерь. Актриса написала, что это самые подходящие слова.

Отметим, что последний эпизод с участием актера вышел на экраны 14 ноября 2019 года. По сюжету, Алекс уволился с работы, чтобы ухаживать за больной матерью. Фанаты в сети не скупятся на слова сожаления. Одни пишут, что новость об уходе актера разбила им сердце. Другие – публикуют свои любимые эпизоды с участием актера.

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