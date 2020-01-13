Известная украинская певица Алина Гросу показала фото в готическом стиле

На снимке Алина показала себя крупным планом и видно только девушку по грудь. На певице в этот раз яркий макияж: объемные брови, большие красные губы и подчеркнутые ресницы. На Гросу можно заметить чокер, а сама она позирует в черной одежде, но сложно определить, в чем именно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Захотелось готики сегодня", - подписала фото Гросу.

Фанаты не смогли прокомментировать снимок или поставить лайк. Ведь кадр был опубликован в сторис Инсты, где нет такой функции.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Алина Гросу, которая живет и работает в России, решила эпатировать публику, расстегнув пару "лишних" пуговок на кофточке.

Звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим кадром, на котором она предстала в весьма соблазнительном образе, играя в боулинг. На ней черная туника, которая "тесно" облегла пышные прелести. Для пущего эффекта певица даже расстегнула верхние пуговки, чтобы еще больше открыть прекрасные виды поклонникам. В руках Алина держит розовый шар для боулинга. Кокетка игриво улыбается в объектив и спрашивает у фанатов: "А вы чем занимаетесь субботним вечером?))) И кто угадает какой у меня счёт?)) 398 или 498?))".

Сообщалось, что Гросу посветила прелестями перед 60 миллионами человек.

артистка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Так, она удивила соблазнительным нарядом: черно-белым платьем с эффектной зоной декольте. Идеальные укладка и яркий макияж дополнили восхитительный образ.

По словам Алины, платье - не новое, девушка решила "дать ему второй шанс" и не прогадала. Красавица рассказала, как успешно выступила в нем во время одного из боев, и похвасталась, что ее увидели порядка 60 миллионов зрителей по всему миру.

Напомним, Гросу показала сладкие формы в прозрачном кружеве прямо под елкой

А еще Politeka писала, что обворожительная Гросу сверкнула своей гордостью без белья

Также Politeka сообщала, что Гросу поразила архивными фото, такой ее мало кто помнит



