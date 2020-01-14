Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников необычным видом
Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.
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В этот раз Анна показала себя в зимнем образе – теплой и мягкой белой кофте, удивив при этом нежным видом. В подписи Анна заявила, что этот худи стал доступен в ее коллекции и она его разработала с заботой о теле.
«Наш новый худи невероятно мягок и эффектен. Горжусь своей компанией, горжусь свой командой! Время от идеи до появления готового изделия на сайте, несколько часов. Так могут не многие. Так точно можем мы! А этот свитшот. Он обо мне. Потому что я милая, но псих», – отметила под постом Анна, чем немало удивила сеть.
Не так давно выяснилось, у звезды новое увлечение, причем о нем стало известно лишь после заявления звезды. Ранее она не афишировала отношения, учитывая тот факт, что спортсмен моложе Седоковой и к тому же был женат.
«Я так хочу, чтобы каждый из нас нашёл свой недостающий пазл. Я свой нашла ❤️ Люблю тебя и нашу сумасшедшую семью @janis.timma 🦹🏼♂️👩🏼🎤», – пишет Седокова под милыми фото с возлюбленным.
"Я все время отдергиваю себя, когда снимаю нас в стори, ведь счастье любит тишину и что скажут люди... Но я чувствую, что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь так же жарко, как я. А я полюбила баскетбол 🏀Наверное, это есть одна из формул счастья в паре - уважать и любить профессии и дела друг друга.
Спасибо за поддержку. Бесконечное спасибо за любовь", – написала Анна ранее под одним из видео, комментируя свои отношения.
Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.
Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.
Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом