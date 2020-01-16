Музыканта нет уже почти 13 лет

Известный музыкант Мурат Насыров не выдержал испытание славой

Об этом в комментарии журналистам рассказала певица и подруга Мурата Анна Плетнева, передает КП.

Бывшая звезда группы «Лицей» Анна Плетнева, в частности, назвала основную причину смерти известного певца Мурата Насырова, который трагически ушел из жизни в 2007 году.

По ее словам, Мурат Насыров попросту не прошел испытание для личности, будучи звездой шоу-бизнеса.

"Шоу-бизнес – очень сложная штука, жесткое испытание для личности. Первое испытание человек проходит в тот момент, когда становится популярным. Тогда приходит ощущение вседозволенности", – утверждает подруга погибшего музыканта.

Плетнева не сомневается, что за волной популярности приходит тот момент, когда даже о звезде забывают яростные поклонники.

"А они-то решили, что они крутые и все сделали сами", - добавила певица.

Подытоживая, бывшая звезда группы "Лицей" добавила, что вместе с популярностью в жизни артистов появляются и новые люди, которые возникают из ниоткуда.

"Начинают тебя обнимать, как родного. Ходят за тобой. Многие артисты просто умирают, не выдержав всего этого. Как Мурат Насыров", - резюмировала Плетнева в общении с журналистами.

Стоит отметить, что известный музыкант Мурат Насыров при трагических обстоятельствах ушел из жизни 13 лет назад.

Исполнителя под окнами собственной квартиры нашли в далеком 2007 году. Близкие певца утверждали, что накануне смерти Мурат Насыров впал в депрессию, которая его и погубила.

СМИ же тогда утверждали, что Мурат в последнее время страдал от наркотической зависимости, однако вскрытие показало, что в крови музыканта не было запрещенных веществ.

Большую популярность Мурат Насыров приобрел в 1997 году, когда была представлена общественности композиция "Мальчик хочет в Тамбов". За эту песню музыкант был удостоен награды "Золотой грамоффон", после чего его стали приглашать на концерты и различные радиоэфиры.

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