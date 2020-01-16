Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео и фото оттуда.

Так, в этот раз Волочкова похвасталась серией новых кадров, вызвав довольно неоднозначную реакцию среди пользователей. Все из-за ее провокационных нарядов. Волочкова снялась стоя в одном лишь крошечном бикини, причем держа на руках собачку.

Сама она нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети. Похоже, Волочкова не выдержала и уже через несколько часов на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес.

«Дорогие мои. Отключаю комментарии и не читала их ранее! Не гонюсь за количеством лайков и поклонников.. Я дорожу тем,что люди меня любят!🙏😊🌴 И дорожу тем, что я люблю и любима!🙏🌺🐣», – написала она.

Недавно Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, тол и Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.

«На этом фото наши теней я разглядела множество интересных деталей, которые показались мне интересными.😊 В этих песчаных волнушках я увидела интересных чудиков и зверюшек😊 А ножки мои по-прежнему длиннее, чем у моего мужчины😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пишет Настя.

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