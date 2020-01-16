Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

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Балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними відео і фото звідти.

Так, цього разу Волочкова похвалилася серією нових кадрів, викликавши досить неоднозначну реакцію серед користувачів. Все через її провокаційних нарядів. Волочкова знялася стоячи в одному лише крихітному бікіні, причому тримаючи на руках собачку. 

Сама вона нарвалася на безліч критики з боку користувачів мережі. Схоже, Волочкова не витримала і вже через кілька годин на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу.

«Дорогі мої. Відключаю коментарі і не читала їх раніше! Не женуся за кількістю лайків і шанувальників.. Я дорожу тим,що люди мене люблять!🙏😊🌴 І дорожу тим, що я люблю і любима!🙏🌺🐣», – написала вона.

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Дорогие мои. Отключаю комментарии и не читала их ранее! Не гонюсь за количеством лайков и подписчиков.. Я дорожу тем,что люди меня любят!🙏😊🌴 И дорожу тем, что я люблю и любима!🙏🌺🐣 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #отдых #море #солнце @vip_star_phuket @dreambeachphuket @infinityandcophuket Насладитесь количеством мерзости, используя мою страничку и все!💪Человек сзади зачётный!😂😂💪👍🙈😂 Сурдоперевод!😂😂😂#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #отдых #море #солнце

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Нещодавно Волочкова здивувала знімком з коханим – таємничим незнайомцем, особа якого вперто ховається від оточуючих. То бойфренд балерини надто відомий, тол і  Настя не хоче наврочити своє довгоочікуване щастя — так чи інакше відомостей про її кавалера мізерно мало.

 «На цьому фото наші тіней я розгледіла безліч цікавих деталей, які здалися мені цікавими.😊 У цих піщаних волнушках я побачила цікавих диваків і звіряток😊 А ніжки мої, як і раніше довше, ніж у мого чоловіка😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пише Настя.

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