Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними відео і фото звідти.

Так, цього разу Волочкова похвалилася серією нових кадрів, викликавши досить неоднозначну реакцію серед користувачів. Все через її провокаційних нарядів. Волочкова знялася стоячи в одному лише крихітному бікіні, причому тримаючи на руках собачку.

Сама вона нарвалася на безліч критики з боку користувачів мережі. Схоже, Волочкова не витримала і вже через кілька годин на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу.

«Дорогі мої. Відключаю коментарі і не читала їх раніше! Не женуся за кількістю лайків і шанувальників.. Я дорожу тим,що люди мене люблять!🙏😊🌴 І дорожу тим, що я люблю і любима!🙏🌺🐣», – написала вона.

Нещодавно Волочкова здивувала знімком з коханим – таємничим незнайомцем, особа якого вперто ховається від оточуючих. То бойфренд балерини надто відомий, тол і Настя не хоче наврочити своє довгоочікуване щастя — так чи інакше відомостей про її кавалера мізерно мало.

«На цьому фото наші тіней я розгледіла безліч цікавих деталей, які здалися мені цікавими.😊 У цих піщаних волнушках я побачила цікавих диваків і звіряток😊 А ніжки мої, як і раніше довше, ніж у мого чоловіка😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пише Настя.

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