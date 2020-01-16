Король поп-музики в РФ виступив з Айгюн Кязімовою — азербайджанською естрадною співачкою

Артисти разом заспівали пісню про батьківщину Айгюн і виступали в досить відвертих вбраннях. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Кіркорова.

На нових опублікованих кадрах співак красується у вже звичних для нього яскравих сценічних "обладунках" - піджаку, сорочці, пишне укладання і навіть невеликий макіяж на обличчі - образ Філіпа доповнили.

А ось Айгюн постала перед камерами в потрупеї і у вбранні з екстремальним декольте, крім того, на артистці був балахон або пончо з об'ємними рукавами, чорні панчохи або колготи, а також ботфорти.

Виступали артисти з усією болгарською та азербайджанською пристрастю, шанувальникам Філіпа пісня сподобалася, як і "дружба народів" на сцені, але деякі визнали вигляд Айгюн надто відвертим.

Айгюн Кязімова

Деякі шанувальники Філіпа також натякнули, що Айгюн зловжила послугами пластичних хірургів

Раніше повідомлялося про те, що королева російського шансону Любов Успенська відверто зізналася, що хоче вийти заміж за Філіпа Кіркорова. У 2019 році між зірками пробігла чорна кішка і вони серйозно посварилися.

Успенська відкрила в Москві караоке-клуб, а Фиркоров розцінив цей крок як спробу скласти йому конкуренцію, поэтмоу зірки тривалий час навіть не спілкувалися.

У спілкуванні з журналістами Любов Успенська зізналася, що вони помирилися з королем поп-сцени.

З'ясувалося, що Філіп Кіркоров пішов першим на примирення і подарував королеві шансону шикарне плаття, до якого була невелика записка: «Для мене честь зробити такий подарунок легендарній співачці».

Подарунок дуже сподобався Успенської і вона заявила, що всі сварки з Кіркоровим залишилися в минулому.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.