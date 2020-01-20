Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала популярной благодаря проекту "Орел и Решка", показала идеальную фигуру в купальнике
На фото Никитюк позирует в одном мини-купальнике и распущенными волосами. Леся стала спиной к фотографу и можно очень хорошо рассмотреть пятую точку телеведущей. Правда, только если увеличить фото, ведь артистка стоит далеко, а перед ней видно бассейн. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Первой в комментариях появилась украинская певица Оля Полякова, которая оставила смайлики огня и сердечек. А фанаты успели поставить почти 60 тысяч лайков и начали активно обсуждать формы Леси:
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"Красотка", "Ого. Крутое фото. Я сразу и не узнала, думала Полякова", "Шикарный вид", "Красота нереальная", "Как прекрасна", "Вау, "Круто", "Ничего себе булочки. Огонь", "Это в Буковели", "Хорошие орешки", "Вот это пятая точка, тьфу ты, вот это вид", "Неприлично красивый вид".
Ранее мы сообщали, что Никитюк засветила свой чебурек во время отдыха в Буковеле.
В этот раз звездная телеведущая отправилась в украинские Карпаты, и уже покоряет горнолыжный курорт Буковель. На новых кадрах, которые выкинула в сеть Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусностями.
Отметим, во время путешествий, Никитюк часто демонстрирует всякие вкусности и с удоволсьвием их дегустирует, рассказывая о своих впечатлениях.
«Ты про Подбородок ??», «І бажаю тобі гарного відпочинку, набратися нових сил❤️❤️❤️❤️», «Боже, які гарні пальці!)», «Леся и чебурек 😘», «Судячи з виразу обличчя, чебурек не дуже😂😂😂», «Вкусно?», «😮😮😮😂😂😂вкусняха🖒», «Фото просто супер!😁🔥👍», «Приятного аппетита, поздравляю», – написали пользователи под новым постом.
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