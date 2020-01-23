Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша оголила живот для селфи в зеркале

На кадрах Маша стоит перед зеркалом и демонстрирует живот в ванной комнате. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фон на фото довольно захломленный, но это не смутило младшую Полякову.

«Кубики чеееек», – написала она, «проверяя» пресс в зеркале.

Скоре всего, можно допустить, что Маша Полякова занялась спортом для поддержания формы и создания пресса своей мечты.

Также на фото можно отметить и наряд девочки. Она выбрала черные штаны и короткий топ с рукавами и повесила длинную сумку на плечо. Свое лицо она закрыла полностью айфоном.

Отметим, что фото Маша Полякова показала в сториз, из-за чего не было видно комментариев ее поклонников.

Напомним, что ранее в этом же наряде Маша пожаловалась на диспропорции своего тела. На кадрах Маша стоит перед зеркалом и жалуется, что у нее нет нормальных штанов. Ведь у Поляковой тонкая талия и длинные ноги, и любые штаны на нее короткие. При этом дочь певицы позирует и показывает, насколько они короткие.

На втором кадра Маша поигралась с фильтрами и показала свое лицо в веснушках. Она уже сменила локацию и сидит за столиком летнего кафе. Фанаты не смогли оставить комментарии или поставить лайки под кадрами. Они были опубликованы в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Оля Полякова со своей дочерью устроила горячую фотосессию в облегающих купальниках.

Напомним, что дочь Поляковой Маша занимается модельным бизнесом и собирается связать с этим будущую карьеру. Также она активно ведет блог, на котором зарабатывает деньги на путешествия.

Напомним, дочь Поляковой безо всякого стеснения показала фигуру в бикини

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