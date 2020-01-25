Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась жарким фото с отдыха в сети
На снимке Маша позирует в одном купальнике, довольно коротком, который открывает вид на бедра. Полякова еще его и натянула, чтобы еще больше открыть свою пятую точку. При этом она стала в профиль и смотрит на камеру. Волосы были распущены и дотянулись до талии девушки. Фото получилось очень взрослым, как для ее лет. На фото можно увидеть песок и морской берег. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Что если я буду постить больше таких фото ??", - подписала кадр Маша.
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Фанаты успели поставить 15 тысяч лайков и много комментариев. Некоторым не понравилось, что в таком юном возрасте, а девушке 14, она уже показывает такие интимные места:
"Плавки слишком натянуты, нет?", "Рано вам", "Выставляй какие хочешь фото", "А мамина лучше", "А сзади что-то есть", "Вы очень красивые", "Нет", "Ты девочка красивая, но всему свое время", "Красивая фотография, Ничего откровенного и пошлого".
Ранее мы сообщали, что дочь Поляковой наступает маме на пятки, новые кадры облетели сеть.
Фон на фото довольно захламленный, но это не смутило младшую Полякову.
«Кубики чеееек», – написала она, «проверяя» пресс в зеркале.
Скорее всего, можно допустить, что Маша Полякова занялась спортом для поддержания формы и создания пресса своей мечты.
Также на фото можно отметить и наряд девочки. Она выбрала черные штаны и короткий топ с рукавами и повесила длинную сумку на плечо. Свое лицо она закрыла полностью айфоном.
Отметим, что фото Маша Полякова показала в сториз, из-за чего не было видно комментариев ее поклонников.
Напомним, 14-летняя дочь Поляковой потрясла роскошными формами перед зеркалом
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