Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась жарким фото с отдыха в сети

На снимке Маша позирует в одном купальнике, довольно коротком, который открывает вид на бедра. Полякова еще его и натянула, чтобы еще больше открыть свою пятую точку. При этом она стала в профиль и смотрит на камеру. Волосы были распущены и дотянулись до талии девушки. Фото получилось очень взрослым, как для ее лет. На фото можно увидеть песок и морской берег. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что если я буду постить больше таких фото ??", - подписала кадр Маша.

Фанаты успели поставить 15 тысяч лайков и много комментариев. Некоторым не понравилось, что в таком юном возрасте, а девушке 14, она уже показывает такие интимные места:

"Плавки слишком натянуты, нет?", "Рано вам", "Выставляй какие хочешь фото", "А мамина лучше", "А сзади что-то есть", "Вы очень красивые", "Нет", "Ты девочка красивая, но всему свое время", "Красивая фотография, Ничего откровенного и пошлого".

Ранее мы сообщали, что дочь Поляковой наступает маме на пятки, новые кадры облетели сеть.

Фон на фото довольно захламленный, но это не смутило младшую Полякову.

«Кубики чеееек», – написала она, «проверяя» пресс в зеркале.

Скорее всего, можно допустить, что Маша Полякова занялась спортом для поддержания формы и создания пресса своей мечты.

Также на фото можно отметить и наряд девочки. Она выбрала черные штаны и короткий топ с рукавами и повесила длинную сумку на плечо. Свое лицо она закрыла полностью айфоном.

Отметим, что фото Маша Полякова показала в сториз, из-за чего не было видно комментариев ее поклонников.

Напомним, 14-летняя дочь Поляковой потрясла роскошными формами перед зеркалом

А еще Politeka писала, что горячая Полякова с дочерью похвастались невероятными телами в бикини

Также Politeka сообщала, что дочь Поляковой безо всякого стеснения показала фигуру в бикини



