Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала, чем занимается с мужем Юрием Горбуновым

На фото можно увидеть Осадчую и Горбунова. Они позируют для селфи в этот момент Катя целует мужа в щеку. Горбунов в этот раз был в полосатой рубашке и штанах, а Катя в голубом наряде. На фоне можно увидеть дверь и стену. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Случай в гримерке. Голос страны", - подписала фото Осадчая.

Фанаты не смогли оценить фотографию или написать комментарии. Все из-за того, что она была опубликована в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Осадчая сняла все лишнее и потрясла роскошными формами на камеру.

На первом снимке Екатерина позирует крупным планом в платье в горошек на фоне морского берега. Образ она дополнила шляпкой и черными очками. На втором снимке Осадчая уже развернулась спиной к фотографу и подняла руки на уровень плеч. На третьем фото телеведущая приподняла платье и приблизилась к воде.

"Еще раз убеждаюсь, что фильтры для Инсты создавали впечатлились островными цветами", - написала Екатерина под фото.

Жена Монатика Ирина отметила, что фото просто "Восторг".

Сообщалось, что Катя Осадчая в одном полотенце показала свои формы во всей красе.

Известная телеведущая Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретили Рождество в теплых краях. А именно звездная парочка отдыхает в Турции. В теплую страну звездная пара телеведущих прилетела буквально на днях. И уже поспешила похвастаться первыми снимками с отдыха.

На днях в сети появились снимки с рыбалки, а также несколько пляжных видео. В этот раз снимок с отдыха звездных телеведущих появился в Instagram Кати Осадчей.

Напомним, Осадчая без макияжа поразила видом на борту самолета

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