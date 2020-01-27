Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала, чем занимается с мужем Юрием Горбуновым
На фото можно увидеть Осадчую и Горбунова. Они позируют для селфи в этот момент Катя целует мужа в щеку. Горбунов в этот раз был в полосатой рубашке и штанах, а Катя в голубом наряде. На фоне можно увидеть дверь и стену. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Случай в гримерке. Голос страны", - подписала фото Осадчая.
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Фанаты не смогли оценить фотографию или написать комментарии. Все из-за того, что она была опубликована в сторис, где такая функция отсутствует.
Ранее мы сообщали, что Осадчая сняла все лишнее и потрясла роскошными формами на камеру.
На первом снимке Екатерина позирует крупным планом в платье в горошек на фоне морского берега. Образ она дополнила шляпкой и черными очками. На втором снимке Осадчая уже развернулась спиной к фотографу и подняла руки на уровень плеч. На третьем фото телеведущая приподняла платье и приблизилась к воде.
"Еще раз убеждаюсь, что фильтры для Инсты создавали впечатлились островными цветами", - написала Екатерина под фото.
Жена Монатика Ирина отметила, что фото просто "Восторг".
Сообщалось, что Катя Осадчая в одном полотенце показала свои формы во всей красе.
Известная телеведущая Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретили Рождество в теплых краях. А именно звездная парочка отдыхает в Турции. В теплую страну звездная пара телеведущих прилетела буквально на днях. И уже поспешила похвастаться первыми снимками с отдыха.
На днях в сети появились снимки с рыбалки, а также несколько пляжных видео. В этот раз снимок с отдыха звездных телеведущих появился в Instagram Кати Осадчей.
Напомним, Осадчая без макияжа поразила видом на борту самолета
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