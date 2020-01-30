38-летняя Бритни Спирс поразила фигурой в бикини на пляже во время заката

Американская певица Бритни Спирс показала, как гуляет по побережью океана в бирюзовом бикини. Так, она продемонстировала подтянувшуюся фигуру и плоский живот, а также засветила свои интимные татуировки, сообщает Рoliteka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Сегодня мне было так весело ... но я признаюсь, вода была очень холодной, поэтому я просто попробовала и убежала!!! Прошло очень много времени с тех пор, как я смотрела на океан ... и это безумно, как океан заставляет людей чувствовать себя такими маленькими. Я чувствовала, что мне снова было 4 года, и мне жаль, что забыла принести свою буги доску», – отметила она под видео.

На свежих опубликованных кадрах, Бритни Спирс бегает у воды, демонстрируя свою подтянутую фигуру в зале. Также она придерживает на голове ковбойскую кражу, которая принадлежит ее молодому любовнику, Сэму Асгари:

«Кража моей ковбойской шляпы, как я вижу?», – смеется он в комментариях.

Также в комментариях под фото поклонники американской звезды заявили, что она хорошо выглядит.

«Худая», «Энергичный 2020», «Вау, королева», «Моя любовь», «Ты так много работала, Бритни! Наслаждайтесь!», «Королева гуляет по пляжу! 💖», – пишут в сети.

Напомним, что ранее Американская певица Бритни Спирс заявила в соцсети, что готова к весне откровенным фото в купальнике. Поп-звезда готовится к выходу на сцену в новом шоу и поддерживает хорошую физическую форму. На фотографии она немного спустила трусики, продемонстировал фолловерам в соцсети свои тату в зоне бикини.

Напомним, Бритни Спирс наконец показала свое тело без фотошопа, фанаты поражены.

Как сообщала Politeka, Бритни Спирс покорила сердца фанов новым талантом.

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