38-річна Брітні Спірс вразила фігурою в бікіні на пляжі під час заходу

Американська співачка Брітні Спірс показала, як гуляє по узбережжю океану в бірюзовому бікіні. Так, вона продемонстіровала подтянувшуюся фігуру і плоский живіт, а також засвітила свої інтимні татуювання, повідомляє Рoliteka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Сьогодні мені було так весело ... але я зізнаюся, вода була дуже холодною, тому я просто спробувала і втекла!!! Пройшло дуже багато часу з тих пір, як я дивилася на океан ... і це шалено, як океан змушує людей відчувати себе такими маленькими. Я відчувала, що мені знову було 4 роки, і мені шкода, що забула принести свою бугі дошку», – наголосила вона під відео.

На свіжих опублікованих кадрах, Брітні Спірс бігає біля води, демонструючи свою підтягнуту фігуру в залі. Також вона притримує на голові ковбойський крадіжку, яка належить її молодого коханця, Сему Асгарі:

«Крадіжка моєї ковбойського капелюха, як я бачу?», – сміється він у коментарях.

Також у коментарях під фото шанувальники американської зірки заявили, що вона добре виглядає.

«Худа», «Енергійний 2020», «Вау, королева», «Моя любов», «Ти так багато працювала, Брітні! Насолоджуйтесь!», «Королева гуляє по пляжу! 💖», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що раніше Американська співачка Брітні Спірс заявила в соцмережі, що готова до весни відвертим фото в купальнику. Поп-зірка готується до виходу на сцену у новому шоу і підтримує хорошу фізичну форму. На фотографії вона трохи спустила трусики, продемонстрував фоловерам у соцмережі свої тату в зоні бікіні.

Нагадаємо, Брітні Спірс нарешті показала своє тіло без фотошопу, фанати вражені.

Як повідомляла Politeka, Брітні Спірс підкорила серця фанів новим талантом.

Також Politeka писала, що шанувальники у захваті: Брітні Спірс продемонструвала неймовірну фігуру.