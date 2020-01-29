Популярная певица Светлана Лобода покрасовалась на сэлфи с детьми
Светлана Лобода позировала с дочерьми Тильдой и Евангелиной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу певицы в Instagram.
На новом фото артистка нежно смотрит в кадр и обнимает своих детишек. Старшая дочь немного показала свое лицо, в то время, как младшенькую на снимке - почти не видно. Девочки потянулись друг к другу во время того, как звезда их сфотографировала.
Помимо прочего, поклонники и друзья поп-дивы в комментариях пишут о внешнем сходстве знаменитости и ее славных дочурок и делают комплименты самой Светлане, дескать, "посвежела-похорошела".
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В частности, пост прокомментировала экс-участница ВИА Гра Месседа Багаудинова, певец Дмитрий Монатик, экс-супруга Федора Бондарчука Светлана, супруга юмориста Александра Ревы Анжелика, а также продюссер Лободы Натэлла Крапивина и ее друг - дизайнер Бичолла - Анзор Тетрадзе:
«Красотка»
«Света, у вас же куча денег, миллионы, почему вы Евочке не сделаете операцию на глазках, что бы она хорошо видела без очков ?)»
«Какие красивые 🌹🌹🌹😍😍😍»
«Сладусики»
«Просто очаровашки»
«Это точно!»
«невероятные»
Как сообщалось ранее, украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях
Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.
Физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.
Светлана Лобода очень ответственно относится к наполнению своего микроблога и практически каждый день пополняет коллекцию своих снимков. В этот раз артистка показала идеальное и нежное утро на новом фото в Инстаграм. На представленном кадре артистка выглядит счастливой и отдохнувшей, позируя в белоснежном наряде с аккуратными украшениями и новой прической.
Напомним, похудевшая Лобода поразила цветущим видом на отдыхе
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