Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая уже давно живет и строит карьеру в России, показала новый образ в костюме-тройке

На первом снимке Регина позирует в черных штанах, пиджаке и жилете. При этом певица решила не использовать рубашку. Тодоренко в этот раз собрала волосы в узел, а образ дополнила большими золотыми серьгами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Регина уже сняла пиджак и позирует только в жилетке. А верхнюю одежду держала на указательном пальце, при этом она была перекинута через плечо.

Фанаты успели поставить более 100 тысяч лайков фото и оставили множество комментариев:

"Шикарная", "Сногсшибательная", "Такая ты все-таки милая. Регина, настоящая", Какая же ты красотка", "Эти фотографии прекрасные", "Регина, ты прекрасная", "Боже мой, какая красивая девушка, глаз не оторвать".

Раанее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Регина Тодоренко удивила пикантной выходкой в гримерке.

«Всем слабонервным выключить звук! Ну, без дурки работать просто невозможно. Спасибо, то терпите меня», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на кадрах Тодоренко в гримерке, а ее команда пытается наложить на нее макияж. В какой-то момент девушка начинает «охать» и петь. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Сообщалось, что популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко решила показать аппетитные формы во время «прихорашиваний» в ванной.

«Готовлюсь к съемке и пою», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Тодоренко позирует в одной майке без белья, из-под которого торчат соски. Сама девушка поет. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Напомним, счастливая Тодоренко появилась в компании молодых мужчин

А еще Politeka писала, что Тодоренко без макияжа показала, как выглядит в обычной жизни

Также Politeka сообщала, что Тодоренко без капли стыда показала интимный образ



