Российский певец и музыкант Владимир Кузьмин, который был любовником Аллы Пугачевой, обвенчался со своей возлюбленной Екатериной Трофимовой, младшей артиста на 27 лет

Артист сделал это, не афишируя, пишет Рoliteka.net. Стоит отметить, что пара была жената 17 лет, но позже Кузьмин бросил супругу ради более молодой девушки, Светланы.

Прошел год и Кузьмин стал мучиться: остаться с любовницей или вернуться к бывшей жене. При этом последняя продолжала общаться с дочерьми Владимира и даже ходила на его концерты.

По словам экс-жены, причиной разрыва стала не любовница музыканта, а кризис в отношениях.

Соня, дочь Кузьмина, рассказала, что пара несколько раз переживали непростые периоды.

В конце 2019 года Кузьмин сделал выбор и вернулся к Екатерине Трофимовой. Музыкант даже сообщил, что снова готов жениться на экс-супруге.

По словам брата Владимира Кузьмина, он считает, что родственник не ушел от Светланы окончательно.

Однако, как бы то ни было, позже Трофимова рассказала, что они с артистом обвенчались. СМИ мигом растиражировали информацию, поэтому Кузьмин отреагировал на слухи постом в Инстаграм.

На фотографиях Владимир Кузьмин предстал с Екатериной Трофимовой в церкви во время венчания. Музыкант выбрал костюм, а его супруга была в белом платье и фате.

"Не тайно и не вчера 😉", - поставил точку Кузьмин.

За 14 часов пост артиста собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"После воссоединения с Катей, мы как-то выдохнули- теперь всё будет хорошо!", "Молодцы. Я чувствовал что вы будете вместе. Я даже вашу первую свадебную фотографию не удалял. Поздравляю!!!", "Не очень корректно комментировать события такого интимного характера, но, наблюдая за Вами почти два десятка лет, можно смело сказать, что Всевышний вас давно повенчал, и не в церкви. А этот обряд - констатация факта", "Я думала, вы давно уже венчаны)))", "Поздравляю!❤️ Молодцы!!!...", "Вау! Красавцы!!! Очень рада за вас, дорогие Володя и Катюша!!! Абсолютного вам счастья!!!🙏🏻💝👏🏻🌸🌷☀️😘", "И когда только успеваете все?))) Новые песни писать, на гастроли ездить...еще и венчание 😊", - написали пользователи сети.

Напомним, что экс-любовник Пугачевой Кузьмин закрутил роман с красоткой моложе на 37 лет, но бросил ее ради...

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