Известная украинская исполнительница Светлана Лобода ошарашила выходкой в мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Королева», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на кадрах Лобода вместе с подругами элегантно позируют на камеру. В какой-то момент звезда задирает ногу, демонстрируя лишнее. Девушки также решили не отставать, демонстрируя все роскошные длинные ноги.

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Как сообщалось ранее, певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях.

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах. Впрочем, певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.

В этот раз артистка показала стройную и подтянутую фигуру на новом фото в Инстаграм. На нем артистка выглядит счастливой и отдохнувшей, позируя в пляжном черном купальнике.

«Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды😬 #впрыжке #какойтыскучныйИнеСпортивный ))», – написала под новым постом Светлана.

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