Артистка, що втекла з України - продовжує працювати в РФ

Співачка Таїсія Повалій вже кілька років як виїхала з України і тепер активно виступає в Росії

Нова її робота українською мовою - здивувала багатьох. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram естрадної співачки.

Так на своєрідному промо своєї нової пісні, "просто Тая" співає про кохання, руйнування усіх можливих кордонів, красу і так далі. Варто зазначити, що її фолловери практично всі, як один "заспівали" про талант і прекрасний зовнішній вигляд артистки, а також, пишуть в коментарях, нова пісня, може стати справжнім хітом.

Але не скільки анонс нової роботи Повалий викликав у публіки такий інтерес, як зовнішній вигляд артистки. На фото 55-річна Таїсія Повалій красується в ефектному червоному і латексному, або ж, лак-шкіри, сукні. Деяким з користувачів такий вигляд здався "занадто сміливим" як для вже, в якійсь мірі, почесного віку співачки.

Крім того, в мережі також зазначається, що спроби Повалій "налагодити відносини з Батьківщиною", заспівавши українською, марні і про те, що українці ніколи її не приймуть "назад".

Нагадаємо також, 54-річна Таїсія Повалій і її чоловік, 57-річний Ігор Ліхута, відзначили срібне весілля.

Співачка і продюсер одружилися 25 років тому 31 грудня 1993 року. Таїсія розповіла про секрет їхнього сімейного щастя в інтерв'ю російському виданню.

За словами співачки цей секрет простий: "Вони завжди разом, у них спільні цілі і одне захоплення на двох музика. Ми знаємо, куди йдемо. І ось вже багато років рука об руку рухаємося вперед, без страху і сумнівів ".

Заради Ігоря Таїсія пішла від першого чоловіка, від якого народила сина Дениса.

Ліхута повірив в талант Таїсії: він почав працювати з ній як продюсер і зробив зіркою.

Зараз співачка шкодує тільки про в з них Ігорем немає спільних дітей. Таїсія зізнається, що зробила три аборти.

Повалій, з жалем, сказала:"Все треба робити в свого часу. Боженька нам з Ігорем давав дітей. Але тоді ми ще жили на орендованій квартирі і не розуміли, що нас чекає. У нас могло бути троє… Але ми побоялися і згрішили".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Таїсія Повалій, яка давно живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками парою знімків, на яких продемонструвала ідеально гладку шкіру обличчя

«Вирішила зробити селфи, нафарбувала губки», – підписала артистка публікацію в соціальній мережі Instagram.

На фото зірка посміхається в променях сонця, демонструючи всім, що роки над нею не владні.

У коментарях користувачі традиційно розділилися на два табори. Одні захоплювалися квітучим виглядом Повалій, інші дорікали надмірним захопленням пластикою.

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла через власну помилку.

Як писала Politeka, скандальна українська співачка-запроданка Таїсія Повалій відзначилася новою безглуздою витівкою в Росії

Також Politeka повідосляла, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм зізнанням в країні-агресорі.