Звезда "Сестер" и и "Высоцкого" актриса Оксана Акиньшина заинтриговала поклонников свежим фото в соцсети

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram Оксаны Акиньшиной

32-летняя звезда российского кино Оксана Акиньшина опубликовала интригующую черно-белую фотографию. Актриса предстала в весьма загадочном образе. На ней красуется темный купальник, а по лицу сложно понять то ли она улыбается, то ли готова заплакать.

Подпись к фото оказалась еще более интригующей. "Нельзя начать жизнь сначала, но её можно продолжить по-другому".

Отметим, что СМИ пишут о кризисе в отношениях с супругом Оксаны, кинопродюсером Арчилом Геловани. Была информация, что звезда "Стиляг", "Высоцкого" и "Сестер" едва не собирается подавать на развод. Впрочем, затем затем супругов, как ни в чем не бывало, замечали на различным мероприятиях и даже на отдыхе на Мальдивы.

В связи с тем, что актриса не часто балует поклонников фото без верхней одежды, реакция поклонников оказалась восторженной.

"Я просто в восторге!!!", " Здорово и приятно посмотреть, молодец!!!", "Не баба а ОГОНЬ !!! Простите за эмоции", "Самая красивая и натуральная актриса", "Хороша чертовка!!!"

Акиньшина воспитывает сына Филиппа от первого мужа Дмитрия Литвинова и двух сыновей Константина и Эмми, родившихся в браке с Геловани.

Напомним, что Оксана Акиньшина также известна благодаря съемкам в фильме 8 первых свиданий, где она играет с нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским. В некоторых кадрах Владимир и Оксана изображают весьма страстный полцелуй.

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