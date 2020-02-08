Известная украинская исполнительница Тина Кароль решила показать своих «близняшек» в пикантном платье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, для судейства в первом полуфинале Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 звезда выбрала белое платье с элегантным вырезом. Дополнял образ исполнительницы броский макияж.
«Царица», «сказочная», «шикарная», «Какая красивая», «Тиночка – ты просто эталон красоты и женственности», «Неповторимая БОГИНЯ», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм.
Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.
Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе.
В этот раз на фан-аккаунте в Инстаграм появилась целая серия жарких видео и фото из музыкальных гастролей.
На представленных кадрах Тина сменила довольно много нарядов и даже поразила формами в коротком комбинезоне зеленого оттенка.
Так, в кадре Тина предстала в соблазнительном "луке": в одном лишь тонком комбинезоне салатового оттенка, подчеркнувшем ее стройную фигуру, а также в парике с короткими волосами. Дополнила образ Тина длинным черным плащом.
Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным видом
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