Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

В этот раз Даша решила рассказать о своем последнем отдыхе во Львове, а также поделиться небольшим фотоотчетом оттуда. На кадрах звезда показала себя в самых разных образах, но одинаково отдохнувшей и счастливой.

На новых кадрах Даша запечатлена в постели в одном алом белье, которое едва прикрывает пышный бюст. Звезда лежит на подушках в естественном и даже сонном виде. Ее волосы взъерошенные, а на лице нет макияжа. Рядом на постели лежит пышный букет и подарок.

"Люблю @kosichkina & @zakhodyakin и @khlebniy до первой чашки кофе и обратно! Завтраки в постель наше все!", – пишет Даша под новым постом. Поклонники же остались в восторге, написав множество хвалебных комментариев в ее адрес.

А чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда не только часто посещает косметолога, но еще и заботится о своей коже сама.

«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным. У меня хороший домашний уход. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает. Выбираю шампуни и маски для ежедневного использования. Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – отмечала ранее в своем интервью Даша.

Так, на странице звезды артистка показала себя в одном халате и с патчами на глазах, напоминая о любимом уходе за кожей.

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